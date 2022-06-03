За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені мирні жителі

За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені мирні жителі

За добу російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" і ракетами "повітря-земля".

Під ударом опинилися 17 населених пунктів, є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що російські війська били по населених пунктах – Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.

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"Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру та перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці рятувальники, що виїхали на ліквідацію пожежі, потрапили під обстріл", - наголосили в МВС та додали, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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