За добу окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Сумщини: є поранені

В області нараховано 71 "прильот". Внаслідок обстрілів двоє громадян отримали поранення.
У Сумській області внаслідок обстрілів із території Росії протягом доби 30 липня поранено двох мирних мешканців.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
"Війська РФ за добу обстріляли 5 населених пунктів області... Ворог обстріляв місто Білопілля, села Рижівка, Іскрисківщина Сумського району, Шевченкове Охтирського району, Ромашкове Шосткинського району. Загалом нараховано 71 приход. Внаслідок обстрілів двоє громадян отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу окупантами Миколаєва є жертви та постраждалі.
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