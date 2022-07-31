За добу окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Сумщини: є поранені

В області нараховано 71 "прильот". Внаслідок обстрілів двоє громадян отримали поранення.

У Сумській області внаслідок обстрілів із території Росії протягом доби 30 липня поранено двох мирних мешканців.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Війська РФ за добу обстріляли 5 населених пунктів області... Ворог обстріляв місто Білопілля, села Рижівка, Іскрисківщина Сумського району, Шевченкове Охтирського району, Ромашкове Шосткинського району. Загалом нараховано 71 приход. Внаслідок обстрілів двоє громадян отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу окупантами Миколаєва є жертви та постраждалі.

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