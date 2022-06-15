За добу окупанти обстріляли п'ять громад Миколаївської області та поранили 19 людей

За добу на Миколаївщині внаслідок обстрілів з боку окупантів поранено 19 мирних людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, під обстрілами опинилися громади Баштанського, Вознесенського і Миколаївського районів, а зокрема Широківська, Березнегуватська, Шевченківська, Галіцинівська та Прибужанівська громади.

"Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення дістали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила голова облради та додала, що станом на ранок 15 червня у лікарнях області перебуває 280 людей, які постраждали від ворожих атак, ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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