За добу окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені мирні люди

За добу окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені мирні люди

За добу російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів Донецької області, вбили та поранили мирних жителів.

Зафіксовано 11 ударів ракетами "повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів.

Як повідомляє МВС України, на місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Зазначається, що російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство та техніку, критичну інфраструктуру.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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