За добу окупанти обстріляли з артилерії та мінометів три райони на Харківщині

Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали прикордонні райони Харківщини з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок та населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у м. Куп'янськ та селищі Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані.

Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

Синєгубов зазначив, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація на Харківщині

Окупаційні війська продовжують обстрілювати прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення території Харківщини. Найбільше страждає Куп'янський район.

У середу, 14 грудня, окупанти РФ завдали ударів з С-300 по Куп’янську на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, через обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля.

У Харківській області від понеділка, 5 грудня, скоротили час комендантської години – вона триватиме від 23:00 до 5:00 ранку.

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