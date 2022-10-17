За добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 10 людей зазнали поранень

РФ, не маючи успіхів на полі бою, продовжує вбивати цивільних українців.

За добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, ще 10 були поранені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 10 людей за вчора отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших на фронті. Там тривають бої, проте ЗСУ тримають оборону.

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