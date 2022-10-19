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За добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 12 людей зазнали поранень

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За добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 12 людей зазнали поранень

Фото: Донецька ОДА

РФ продовжує чинити військові злочини на території України, вбиваючи мирне населення.

За добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, ще 12 були поранені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Києві внаслідок атаки ворожого дрона-камікадзе на житловий будинок загинуло молоде подружжя, яке чекало на народження дитини. Джерела в поліції Києва повідомили ТСН.ua, що подружжю, яке чекало дитину та загинуло під час обстрілу, було по 34 роки. "Ці люди дуже сильно обгоріли", - розповіли нам правоохоронці. 

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