За добу окупанти вбили дев'ять мирних жителів в Донецькій області, ще 23 людини зазнали поранень

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито дев'ять мирних жителів.

Про це 9 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 - у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 у - Федорівці. Ще 23 людини зазнали поранень", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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