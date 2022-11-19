За добу окупанти вбили одного мирного мешканця на Донеччині, ще троє зазнали поранень

Російські загарбники продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення.
Протягом минулої доби армія Російської Федерації вбила одного цивільного у Торському на Донеччині.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації, – у Кримках.
Ще три людини у Донецькій області зазнали поранень.
Кириленко вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.
Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.
Як повідомляв Павло Кириленко, російські війська готуються до нової битви за Маріуполь і біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин.
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