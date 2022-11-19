Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу окупанти вбили одного мирного мешканця на Донеччині, ще троє зазнали поранень

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу окупанти вбили одного мирного мешканця на Донеччині, ще троє зазнали поранень

Фото: facebook/Павло Кириленко

Російські загарбники продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення.

Протягом минулої доби армія Російської Федерації вбила одного цивільного у Торському на Донеччині.  

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації, – у Кримках.

Ще три людини у Донецькій області зазнали поранень.

Кириленко вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області. 

Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

Як повідомляв Павло Кириленко, російські війська готуються до нової битви за Маріуполь і біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин.

Читайте також:

"Важка ситуація - у 17 регіонах і Києві" - Зеленський звернувся до українців

"Важка ситуація - у 17 регіонах і Києві" - Зеленський звернувся до українців

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація