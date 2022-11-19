За добу окупанти вбили одного мирного мешканця на Донеччині, ще троє зазнали поранень

Протягом минулої доби армія Російської Федерації вбила одного цивільного у Торському на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації, – у Кримках.

Ще три людини у Донецькій області зазнали поранень.

Кириленко вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

Як повідомляв Павло Кириленко, російські війська готуються до нової битви за Маріуполь і біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин.

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