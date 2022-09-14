Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу окупанти вбили п'ятьох мирних жителів в Донецькій області, ще 16 людей зазнали поранень

Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу окупанти вбили п'ятьох мирних жителів в Донецькій області, ще 16 людей зазнали поранень

Фото: Національна поліція України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито п'ять мирних жителів.

Про це 14 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 203-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Швидкий розгром окупантів на Харківщині - Зеленський

Швидкий розгром окупантів на Харківщині - Зеленський

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація