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За добу окупанти вбили шість мирних жителів в Донецькій області - ОВА

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За добу окупанти вбили шість мирних жителів в Донецькій області - ОВА

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито шість мирних жителів.

Про це 29 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 - у Торецьку, 1 - у Бахмуті, 1 - у Північному, 1 - у Благодатному, 1 - у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
207
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