За добу окупанти вбили шість мирних жителів в Донецькій області - ОВА

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито шість мирних жителів.

Про це 29 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 - у Торецьку, 1 - у Бахмуті, 1 - у Північному, 1 - у Благодатному, 1 - у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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