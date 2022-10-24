За добу окупанти вбили шість мирних жителів в Донецькій області, ще 5 людей зазнали поранень

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло шість цивільних людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 - у Курдюмівці, 2 - у Великій Новосілці та 1 - у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

20 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав, що у деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла 12 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

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