За добу окупанти вбили шість мирних жителів в Донецькій області, ще 5 людей зазнали поранень

Росія продовжує чинити воєнні злочини на території України, вбиваючи мирне населення.
У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло шість цивільних людей.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 - у Курдюмівці, 2 - у Великій Новосілці та 1 - у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав очільник ОВА.
Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.
20 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав, що у деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла 12 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.
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