За добу окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області - ОВА

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинули три цивільні людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 26 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами — у Бахмуті. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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