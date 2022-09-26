За добу окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області, ще 11 людей зазнали поранень

Росія вбиває цивільних.
За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито трьох мирних жителів.
Про це 26 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 - в Авдіївці та 1 - у Бахмуті. Ще 11 людей зазнали поранень", - написав він.
Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 215-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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