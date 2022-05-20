За добу окупанти вбили в Луганській області 13 людей та зруйнували понад 60 будинків - Гайдай

За добу окупанти вбили в Луганській області 13 людей та зруйнували понад 60 будинків - Гайдай

Внаслідок обстрілів російських окупантів за добу у Луганській області загинуло 13 людей.

12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків... За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді", - зазначив він.

За словами Гайдая, внаслідок обстрілів вигорають цілі вулиці. "Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії", - написав очільник області.

Водночас Гайдай наголосив, що окупаційні війська не змогли взяти штурмом Сєвєродонецьк, зазнали втрат в особовому складі та відступили. Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п'ять багатоповерхівок, додав Гайдай.

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За його словами, не краща ситуація й у Лисичанську та містах, що розташовані поблизу Сєвєродонецька. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17", - сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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