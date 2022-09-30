За добу окупанти вбили вісім мирних жителів в Донецькій області, ще 17 людей зазнали поранень

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито вісім мирних жителів.

Про це 30 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 - у Долині, 1 - у Богородичному, 1 - у Слов'янську, 1 - у Водяному, 1 - у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 219-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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