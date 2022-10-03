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За добу окупанти завдали два ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ - Генштаб

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За добу окупанти завдали два ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 3 жовтня.

"Ворог обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у зведенні.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Генштаб повідомляє, що за добу окупанти завдали два ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

Зазначається, що від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них - Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

Нагадаємо, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

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