За добу окупанти зруйнували 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків на Донеччині (фото)

Російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів області
Співробітники Національної поліції України задокументували 21 удар російських окупантів по мирному населенню Донецької області за добу п'ятниці, 15 липня, є вбиті та поранені.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Руйнувань зазнали 54 цивільні об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля", -йдеться у повідомленні.
Російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів області: міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне.
Під час обстрілів застосовувалися ракети НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", а також артилерія.
Поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Вінниці зросла кількість загиблих, які потерпіли під час російського ракетного удару по центру міста 14 липня. Станом на ранок 16 липня відомо про 24 загиблих. У лікарні померла ще одна жінка.
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