За добу окупанти зруйнували 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків на Донеччині (фото)

Співробітники Національної поліції України задокументували 21 удар російських окупантів по мирному населенню Донецької області за добу п'ятниці, 15 липня, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Руйнувань зазнали 54 цивільні об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля", -йдеться у повідомленні.

Російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів області: міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне.

Під час обстрілів застосовувалися ракети НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", а також артилерія.

Поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінниці зросла кількість загиблих, які потерпіли під час російського ракетного удару по центру міста 14 липня. Станом на ранок 16 липня відомо про 24 загиблих. У лікарні померла ще одна жінка.

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