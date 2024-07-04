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За добу окупантів стало менше на понад тисячу осіб: нові дані Генштабу

За добу окупантів стало менше на понад тисячу осіб: нові дані Генштабу

ЗСУ ліквідовують росіян на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 липня склали 547 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 547 470 (+1200) осіб 
  • танків ‒ 8132 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) 
  • артилерійських систем –  14777 (+65) 
  • РСЗВ – 1115 
  • засоби ППО ‒ 878 (+2) 
  • літаків – 360 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11694 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+6)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) 
  • спеціальна техніка ‒ 2468 (+4)

Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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