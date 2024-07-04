За добу окупантів стало менше на понад тисячу осіб: нові дані Генштабу

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 липня склали 547 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 547 470 (+1200) осіб
- танків ‒ 8132 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17)
- артилерійських систем – 14777 (+65)
- РСЗВ – 1115
- засоби ППО ‒ 878 (+2)
- літаків – 360
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26)
- крилаті ракети ‒ 2342 (+6)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73)
- спеціальна техніка ‒ 2468 (+4)
Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.
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