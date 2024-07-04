За добу окупантів стало менше на понад тисячу осіб: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 липня склали 547 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 547 470 (+1200) осіб

танків ‒ 8132 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17)

артилерійських систем – 14777 (+65)

РСЗВ – 1115

засоби ППО ‒ 878 (+2)

літаків – 360

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26)

крилаті ракети ‒ 2342 (+6)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73)

спеціальна техніка ‒ 2468 (+4)

Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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