"За добу плюс 170 окупантів та 10 танків": Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Українські військові знищили вже понад 40 тисяч російських солдатів.

Станом на 30 липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять вже приблизно 40 670 солдатів. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 1759 (+10) од;

бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од;

артилерійських систем – 906 (+6) од;

РСЗВ – 258 (+0) од;

засоби ППО – 117 (+0) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів –190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) од;

спеціальна техніка – 78 (+1).

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках.

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