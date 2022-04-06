За добу по всій Україні було виявлено і ліквідовано 4100 вибухонебезпечних предметів

За добу по всій Україні було виявлено і ліквідовано 4100 вибухонебезпечних предметів

Найбільше вибухівок було знайдено у Харківській та Миколаївській областях.

За добу по всій території України піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили 4101 вибухонебезпечний предмет. Було обстежено територію площею 382 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:

в Харківській області 1 тис. 828 разів,

на Миколаївщині – 1028,

Донеччині – 259,

Київщині - 295,

Сумщині – 154 рази.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 26 тисяч 526 вибухонебезпечних предметів, 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тисяча 366 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 5 тис. 507 га", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС України громадян наполегливо просять – у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.

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