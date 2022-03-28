За добу Повітряні сили знищили чотири літаки, вертоліт і збили дві крилаті ракети окупантів

За добу Повітряні сили знищили чотири літаки, вертоліт і збили дві крилаті ракети окупантів

Російська армія випустила кілька крилатих ракет.

Протягом минулої доби, 27 березня, Повітряні сили знищили чотири літаки, один вертоліт, два БПЛА та збили дві крилаті ракети армії країни-агресорки Росії.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Також читайте ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Одеській області

Зазначається, що один літак було збито у Харківській області. Ймовірно, це був винищувач-бомбардувальник Су-34. У Київській області було знищено вертоліт та БпЛА.

"Загострення розпочалось ближче до 22:00 – по всій країні заревіли повітряні тривоги", - наголосили у повідомленні.

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області. Саме там втратили одразу три літаки.

Крім того, по низці об’єктів інфраструктури України російські загарбники завдали ударів крилатими ракетами. Дві було збито протиповітряною обороною.

Як повідомлялося, Збройні сили України на Луганщині відбили п'ять атак окупантів. Українські захисники знищили два російські танки, бойову машину піхоти та один автомобіль.

Читайте також: