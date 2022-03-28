За добу Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири російські літаки та один гелікоптер

По низці об’єктів інфраструктури російські окупанти завдали ударів крилатими ракетами.
Протягом неділі, 27 березня, російські війська масовано атакували Україну вранці та ввечері.
"Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів. Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – у всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки", - повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.
По низці об’єктів інфраструктури російські окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві з них було збито протиповітряною обороною.
"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", - ідеться в повідомленні.
Протягом 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили:
- 4 російські літаки;
- 1 російський гелікоптер;
- 2 російські БпЛА;
- 2 російські крилаті ракети.
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради