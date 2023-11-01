За добу РФ атакувала найбільшу кількість міст та сіл від початку року – у МВС назвали цифру

За добу російські загарбники обстріляли населені пункти у 11 областях.

Окупаційна армія Росії впродовж доби обстріляла 118 населених пунктів у 11 областях України. Від початку 2023 року – це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар ворога.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У ніч проти 1 листопада окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені.

Полтавська область: близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Харківська область: ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Донецька область: внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область: окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область: ворог обстрілював регіон впродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область: опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за війну – в ОВА розповіли про наслідки атаки.

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