ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів – втрати Росії наближаються до 90 тисяч

Українські військові знищили вже понад 80 тисяч російських окупантів.

Станом на 13 листопада загальні бойові втрати серед особового складу армії Росії становлять близько 80 860 тис. осіб. За добу ЗСУ ліквідували 650 окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 13.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2840 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од;

артилерійських систем - 1837 (+8) од;

РСЗВ - 393 (+0) од;

засоби ППО ‒ 206 (+1) од;

літаків - 278 (+0) од;

гелікоптерів - 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1);

крилаті ракети ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од;

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Нагадаємо, в Україні розпочалася 263 доба широкомасштабного вторгнення Росії. В звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Протягом доби ЗСУ відбили атаки окупантів на 12 ділянках на Донеччині.

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