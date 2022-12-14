За добу росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, є жертви серед цивільного населення - ОВА

По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

За минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини та вбили одну мирну людину, ще одна особа зазнала поранень.

Про це 14 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили одну людину, ще один житель області отримав поранення", - наголосив очільник ОВА.

РФ не припиняє обстріли Херсона

Нагадаємо, що після деокупації Херсона, яка відбуалася 11 листопада, окупанти, відступивши на лівий берег, щодня атакують звільнене місто. Щодня у Херсоні та області лунають вибухи. РФ завдає ударів по мирній інфраструктурі, вбиваючи цивільне населення.

Так, тільки за 12 грудня росіяни вбили трьох мирних людей, ще 15 зазнали поранень.

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