Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, є жертви серед цивільного населення - ОВА

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, є жертви серед цивільного населення - ОВА

Фото: Associated Press

По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

За минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини та вбили одну мирну людину, ще одна особа зазнала поранень.

Про це 14 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили одну людину, ще один житель області отримав поранення", - наголосив очільник ОВА.

РФ не припиняє обстріли Херсона

Нагадаємо, що після деокупації Херсона, яка відбуалася 11 листопада, окупанти, відступивши на лівий берег, щодня атакують звільнене місто. Щодня у Херсоні та області лунають вибухи. РФ завдає ударів по мирній інфраструктурі, вбиваючи цивільне населення. 

Так, тільки за 12 грудня росіяни вбили трьох мирних людей, ще 15 зазнали поранень.

Читайте також:

Хто штовхає Росію у прірву - Андрій Саварець

Хто штовхає Росію у прірву - Андрій Саварець

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
256
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація