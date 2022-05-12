За добу росіяни обстріляли Луганщину 26 разів: пошкоджено 24 будинки

Армія загарбників РФ продовужує нищити цивільну інфраструктуру в Луганській області.

Протягом минулої доби міста і села Луганщини були обстріляні 26 разів. Найбільше – Сєвєродонецьк - дев’ять.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Щонайменше 24 будинки пошкоджено внаслідок обстрілів росіян. Зокрема, сім в Сєвєродонецьку. Три будинки зруйновані в Рубіжному, два – в Гірському, п’ять – у Врубівці, чотири – у Комишувасі, три – у Тошківці.

"Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по одному й тому ж, як то кажуть, "квадрату" в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян "квадрат", а для нас – мирні помешкання, де залишається багато людей. Вчора артилерійські снаряди там впали приблизно о 10:00", - розповів Гайдай.

За його словами, через загострення ситуації стало важче доставляти гуманітарні вантажі. Зокрема, 11 травня поблизу Лисичанська потрапив під обстріл вантажний автомобіль. Його було пошкоджено.

Нагадаємо, окупанти намагаються взяти під контроль місто Рубіжне на Луганщині. Також ворог облаштовує понтонну переправу в напрямку Кремінної. До слова, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 9 атак ворога.

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