За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 10 зазнали поранень

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито чотирьох мирних жителів.

Про це 2 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 - у Торецьку, 1 - у Великій Новосілці та 1 - в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте Окупанти намагаються встановити повний контроль на Донеччині: ранкове зведення Генштабу

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: