За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 9 людей зазнали поранень

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинули чотири цивільні людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 - у Бахмуті та 1 - у Святогірську. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації — у Шандриголовому", - написав очільник ОВА та додав, що ще 9 людей за вчора зазнали поранень.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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