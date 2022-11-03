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За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще п'ять людей зазнали поранень

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За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще п'ять людей зазнали поранень

Фото: Донецька ОДА

РФ продовжує щодня вбивати мирне населення України.

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинули чотири цивільні людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 - у Бахмуті та 1 - в Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 - у Рубцях та 1 - у Лозовій", - написав очільник ОВА та додав, що ще 5 людей за вчора зазнали поранень.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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