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За добу росіяни вбили двох мирних жителів в Донецькій області, ще шість дістали поранення

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За добу росіяни вбили двох мирних жителів в Донецькій області, ще шість дістали поранення

Фото: Національна поліція України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито двох мирних жителів.

Про це 26 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1025
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