За добу росіяни вбили одного мирного жителя в Донецькій області, ще п'ять зазнали поранень

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинула одна цивільна людина, ще п'ять зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 5 людей в області зазнали поранень", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Варто зазначити, що Бахмутський напрямок наразі є одним з найгарячіших в Україні. Там окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ та обстрілювати мирні населені пункти, проте наші воїни тримають оборону.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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