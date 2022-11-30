За добу росіяни вбили п'ять мирних жителів в Донецькій області, ще 15 зазнали поранень

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло п'ять цивільних людей, ще 15 зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 - у Бахмуті, 2 - у Дробишевому та 1 - у Лимані. Ще 15 людей в області зазнали поранень", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що 29 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області отримав поранення 5-річний хлопчик.

Варто зазначити, що Бахмутський напрямок наразі є одним з найгарячіших в Україні. Там окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ та обстрілювати мирні населені пункти, проте наші воїни тримають оборону. Саме місто Бахмут перебуває під постійним вогнем ворога, там дуже багато руйнувань. Перебувати у місті цивільним людям дуже небезпечно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку наразі тривають найзапекліші бої. Туди росіяни підтягнули резерви та постійно атакують позиції ЗСУ, проте Сили оборони протистоять ворогу.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українські танкісти під Бахмутом творять справжні дива. Вони працюють як танками, так і як артилерією.

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