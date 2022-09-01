За добу росіяни вбили п'ятьох мирних жителів в Донецькій області, ще 12 дістали поранення

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито п'ятьох мирних жителів.

Про це 1 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 190-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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