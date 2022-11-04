За добу росіяни вбили вісім мирних жителів в Донецькій області, найбільше загиблих у Бахмуті

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло вісім цивільних людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних на Донеччині: 5 - у Бахмуті, 1 - у Покровську, 1 - у Неліпівці та 1 - у Красногорівці. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації, — у Кримках", - написав очільник ОВА та додав, що ще 14 людей за вчора зазнали поранень.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте На Луганщині росіяни викрали 30 людей: провели фільтрацію і вивезли у невідомому напрямку

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

Читайте також: