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За добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів: постраждала 64-річна жінка (фото, відео)

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За добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів: постраждала 64-річна жінка (фото, відео)

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

64-річна жінка як раз працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду.

У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти випустили понад 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Шалигінську, Есманьську, Великописарівську, Глухівську та Краснопільську громади.

У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі, коли почався обстріл. Жінку поранило уламком російського снаряду.

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Також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовуються.

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На відео – будинок цивільних мирних людей на Білопільщині, який розбили вороги.

Нагадаємо, що 29 червня у Сумській області на кордоні з РФ сталася перестрілка. Крім тогоокупанти вкотре обстріляли територію Сумщини з мінометів, реактивної артилерії та безпілотника. Загалом внаслідок ворожих ударів дві людини загинули, ще 8 – поранені.

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