За добу росіяни втратили 480 військових, 8 БПЛА та 4 артилерійські системи - Генштаб

Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок 24 грудня.

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:

особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано

танків ‒ 3006 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8)

артилерійських систем – 1988 (+4)

РСЗВ – 418 (+4)

засоби ППО ‒ 212

літаків – 283

гелікоптерів – 267

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8)

крилаті ракети ‒ 653

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн– 4627 (+5)

спеціальна техніка ‒ 178

Гори-гори ясно: потужна "бавовна" переслідує росіян