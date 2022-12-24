За добу росіяни втратили 480 військових, 8 БПЛА та 4 артилерійські системи - Генштаб

Генштаб оновив втрати росіян на фронті.
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок 24 грудня.
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:
- особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3006 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8)
- артилерійських систем – 1988 (+4)
- РСЗВ – 418 (+4)
- засоби ППО ‒ 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 267
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8)
- крилаті ракети ‒ 653
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн– 4627 (+5)
- спеціальна техніка ‒ 178
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