За добу російські окупанти на Донеччині вбили щонайменше 7 цивільних

За добу російські окупанти на Донеччині вбили щонайменше 7 цивільних

На території Донецької області 21 травня загинули 7 людей, ще 10 було поранено.

Протягом цієї доби, 21 травня, російські окупанти вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу троє людей загинули в Лимані, 2 - у Миколаївці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Святогірську. Ще 10 людей отримали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 407 цивільних і 1128 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Павло Кириленко/Facebook

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