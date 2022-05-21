За добу російські окупанти на Донеччині вбили щонайменше 7 цивільних

На території Донецької області 21 травня загинули 7 людей, ще 10 було поранено.
Протягом цієї доби, 21 травня, російські окупанти вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, за добу троє людей загинули в Лимані, 2 - у Миколаївці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Святогірську. Ще 10 людей отримали поранення.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 407 цивільних і 1128 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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