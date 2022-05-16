Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч".
За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, є поранені та загиблі. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє МВС України.
Зазначається, що упродовж минулої доби російські війська завдали удару по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами.
Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали у МВС.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення
- Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх