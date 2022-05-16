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За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області: є поранені та загиблі

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За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області: є поранені та загиблі

Фото: Національна поліція України

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч".

За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, є поранені та загиблі. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.  

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що упродовж минулої доби російські війська завдали удару по таких населених пунктах - Маріуполь,  Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами.

Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали у МВС.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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