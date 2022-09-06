За добу російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів в Донецькій області

Інформації про загиблих за минулу добу немає.

За добу на Донеччині через російські обстріли було поранено чотирьох мирних жителів.

Про це 6 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 вересня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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