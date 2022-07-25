За добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області

За минулу добу російські окупанти поранили в Донецькій області вісім мирних жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павла Кириленко.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини: 3 - у Павлівці, 1 - у Бахмуті, 1 - у Галицинівці, 1 - у Новомиколайлівці, 1 - у Південному та 1 - у Сіверську", - написав він.

Від початку повномасштабної збройної агресії РФ окупанти вбили в Донецькій області 639 цивільних людей, 1660 поранено. Ці дані не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки наразі встановити їх неможливо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: