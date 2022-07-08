За добу російські окупанти завдали 10 ударів по Авдіївці, місто перебуває у постійному вогні

Російські окупанти за добу здійснили 37 обстрілів населених пунктів Донецької області - знову вдарили по житлових кварталах.

Росіяни били по містах Авдіївка, Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, селищу Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка.

Як повідомляє Національна поліція України, у постійному вогні перебуває Авдіївка, тільки за одну добу ворог завдав по місту 10 ударів. Мішенями окупантів стали оселі громадян, лікарня, автобаза, коксохімічний завод. Є жертви серед мирного населення.

Чотирьох обстрілів зазнав Слов’янськ, який росіяни руйнують щодня. Російські війська били авіаційними ракетами НУРС, ЗРК "С-300", "Іскандер-М", "Точка-У", а також з реактивних систем "Град", "Торнадо-С", артилерії, танків.

Зазначається, що руйнувань зазнали 65 цивільних об'єктів: 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирні, дитячий садок, амбулаторія, АКХЗ, залізниця, стадіон, готель, котельня, високовольтна лінія.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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