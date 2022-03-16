За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом – голова ВЦА

Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції.

Харків продовжує тримати оборону, а Збройні Сили України надійно утримують свої позиції і не дають просунутися ворогу.

Про це розповів голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов. За його словами, з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер".Протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в один із майданів міста.

"Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр! За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції", - сказав він.

Також Синєгубов доклав про роботу гуманітарного штабу. За його словами, за добу розповсюдили 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

"Розраховуємо на відкриття "зеленого коридору" із Ізюму. Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні "коридор" Росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра" – розповів голова ВЦА.

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