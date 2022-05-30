За добу російські окупанти зруйнували 27 об'єктів цивільної інфраструктури у Донецькій області: фото

За добу російські окупанти зруйнували 27 об'єктів цивільної інфраструктури у Донецькій області: фото

За добу російські окупанти зруйнували 27 житлових будинків і об'єктів критичної інфраструктури.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Соледар, Миколаївка, Нью-Йорк, Нетайлове, Тетянівка.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що ворог обстріляв Донеччину з реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї. Руйнувань зазнали 27 цивільних об'єктів, серед яких 21 житловий будинок, коксохімічний завод, торговий центр, електропідстанція, водопровід тощо.

На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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