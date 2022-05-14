За добу російські окупанти зруйнували понад 50 будинків у Луганській області

Понад 50 будинків зруйнували росіяни у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

В районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив – руйнувань може бути набагато більше.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там", - наголосив він.

Очільник області зазначив, що зранку мали щонайменше п'ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п'ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці.

Впродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів, додав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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