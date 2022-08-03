За добу у Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних людей, ще сім дістали поранення

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито чотирьох цивільних, ще сім людей отримали поранення.

Про це 3 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці. Ще 7 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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