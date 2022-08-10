Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу у Донецькій області окупанти вбили двох цивільних людей, ще шість отримали поранення

Дата публікації
Перегляди
364
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу у Донецькій області окупанти вбили двох цивільних людей, ще шість отримали поранення

Фото: Національна поліція України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито двох цивільних людей, ще шість отримали поранення.

Про це 10 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 168-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

"Відповідальність лежить на Росії": Єврокомісія відреагувала на скандальну доповідь Amnesty International

"Відповідальність лежить на Росії": Єврокомісія відреагувала на скандальну доповідь Amnesty International

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
364
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація