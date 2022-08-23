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За добу у Донецькій області окупанти вбили одного мирного жителя, ще сім дістали поранення - ОВА

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За добу у Донецькій області окупанти вбили одного мирного жителя, ще сім дістали поранення - ОВА

Фото: Донецька ОДА

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито одного мирного жителя, ще сім отримали поранення.

Про це 23 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3364
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