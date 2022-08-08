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За добу у Донецькій області окупанти вбили п'ятьох цивільних людей - ОВА

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За добу у Донецькій області окупанти вбили п'ятьох цивільних людей - ОВА

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито п'ятьох цивільних людей, ще 17 отримали поранення.

Про це 8 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 - у Соледарі, 1 - у Бахмуті, 1 - у Мар'їнці та 1 - у Селидовому. Ще 17 людей отримали поранення,", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
171
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