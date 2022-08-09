Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей, ще 19 отримали поранення

Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей, ще 19 отримали поранення

Фото: Донецька ОДА

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито трьох цивільних людей, ще 19 отримали поранення.

Про це 9 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація